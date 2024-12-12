Диетологи рассказали, как красное вино влияет на организм

Красное вино — популярный напиток, который часто ассоциируется с пользой для здоровья, особенно в контексте средиземноморской диеты. Однако его влияние на организм вызывает множество споров среди учёных и медиков. Последние исследования подчёркивают как положительные, так и отрицательные аспекты употребления этого напитка. Об этом сообщает «РЗН онлайн».

Антиоксиданты, такие как ресвератрол и флавоноиды, содержащиеся в красном вине, способствуют укреплению кровеносных сосудов и снижению уровня «плохого» холестерина. Кардиолог Рэнди Гулд из Manhattan Cardiology отмечает, что умеренное потребление вина может снизить риск ишемической болезни сердца и улучшить сосудистую функцию. Исследования 2024 года также подтвердили противовоспалительные свойства вина, что особенно полезно для профилактики атеросклероза у здоровых людей.

Некоторые исследования связывают употребление красного вина с уменьшением риска когнитивных нарушений, таких как болезнь Альцгеймера. Антиоксиданты в составе напитка снижают окислительный стресс, что может благоприятно влиять на работу мозга. Однако эта область требует дальнейшего изучения.

Несмотря на потенциальные преимущества, злоупотребление красным вином может привести к негативным последствиям. Чрезмерное употребление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как аритмия и инсульт, а также онкологических заболеваний, включая рак молочной железы и печени. Алкоголь может нарушать сон и взаимодействовать с лекарственными препаратами, снижая их эффективность.

Диетолог Лорен Манакер подчёркивает, что белое вино содержит меньше антиоксидантов, но имеет такую же калорийность и содержание алкоголя, как и красное. Это делает его менее полезным для здоровья сердца. Эксперты советуют придерживаться умеренности в употреблении вина: не более одного бокала в день для женщин и двух для мужчин. При этом они отмечают, что полезные вещества, содержащиеся в вине, можно получить из других продуктов, таких как ягоды, орехи и овощи.