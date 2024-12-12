В Одессе потребовали убрать с логотипа области «якорь Артемия Лебедева», которого там нет

Одесская область изменит свой логотип, чтобы убрать символ, который придумал российский дизайнер Артемий Лебедев. Речь идёт о якоре-сердце, который размещают на сувенирной продукции и билбордах. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».

«Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея – чтобы там не было якоря Лебедева», — заявил губернатор Олег Кипер во время обсуждения вопроса.

Но «якорем Лебедева» там не пахло с самого начала. Символика региона была утверждена в 2002 году и разработана украинскими художниками. А вот якорь, который стал символом города Одессы, был создан российским дизайнером лишь в 2012 году, то есть через десять лет. Областной герб остался без изменений. Единственное сходство между этими логотипами заключается в том, что в центре обоих изображён якорь. Одесская ОВА сообщает, что разработка нового логотипа не потребовала финансовых затрат, так как дизайнеры работали на безвозмездной основе.