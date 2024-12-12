В Одессе потребовали убрать с логотипа области «якорь Артемия Лебедева», которого там нет
Одесская область изменит свой логотип, чтобы убрать «якорь Артемия Лебедева»
Одесская область изменит свой логотип, чтобы убрать символ, который придумал российский дизайнер Артемий Лебедев. Речь идёт о якоре-сердце, который размещают на сувенирной продукции и билбордах. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».
«Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея – чтобы там не было якоря Лебедева», — заявил губернатор Олег Кипер во время обсуждения вопроса.
Но «якорем Лебедева» там не пахло с самого начала. Символика региона была утверждена в 2002 году и разработана украинскими художниками. А вот якорь, который стал символом города Одессы, был создан российским дизайнером лишь в 2012 году, то есть через десять лет. Областной герб остался без изменений. Единственное сходство между этими логотипами заключается в том, что в центре обоих изображён якорь. Одесская ОВА сообщает, что разработка нового логотипа не потребовала финансовых затрат, так как дизайнеры работали на безвозмездной основе.
Напомним, что власти Украины уже давно запретили Артемию Лебедеву въезжать на территорию страны из-за политической позиции. Однако позже он смог нарушить правила, когда наши бойцы освободили территории. В ходе своей поездки Лебедев побывал в Донецке, Мариуполе и Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. В марте СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение после его репортажа с ЗАЭС.