Шнуров через суд вернул организаторам 165 млн рублей за отменённые концерты

Организаторы несостоявшихся концертов «Ленинграда» смогли получить свои деньги обратно. Лидер и солист группы Сергей Шнуров выплатил им 165 млн рублей. Вернуть аванс и потребовать проценты удалось лишь по суду, сообщает Mash.

В 2023 году Сергей Шнуров получил аванс за два концерта группы. Выступления должны были пройти осенью в московских «Лужниках» и питерской «Газпром Арене». Сумма аванса за два концерта составила 140 миллионов рублей. Однако отработать их Шнуров не смог — выступление в Москве не удалось согласовать. После случившегося артист лично отказался от концерта в Санкт-Петербурге.

Музыкант не пожелал возвращать организаторам аванс. Это спровоцировало судебные разбирательства. Процесс осложнился тем, что Шнуров формально появился на стадионе в день концерта вместе с группой. Это зафиксировал нотариус. Однако эти действия в итоге не помогли избежать судебных разбирательств. В ходе процесса выяснилось, что компания «Артлайф», которая организовывала концерты «Ленинграда», вынуждена была возвращать деньги за купленные билеты из собственных средств.

Изначально Московский суд оставил аванс в размере 140 миллионов рублей у артиста. Тогда представители компании «Артлайф» подали апелляцию. Повторно дело рассматривал Арбитражный суд. В итоге Сергея Шнурова обязали вернуть деньги. Кроме того, к выплате добавили 25 миллионов рублей — проценты по долгу.

Артист уже вернул всю сумму. Это подтвердил Евгений Финкельштейн — глава корпорации PMI, к которой относится «Артлайф». Компания не держит зла на Шнурова. По словам Финкельштейна, организаторы считают судебный процесс недоразумением и готовы продолжить сотрудничество с группой «Ленинград».