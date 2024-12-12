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12 декабря, 15:43

В США молодые супруги убили ребёнка, заперев в кладовке с обогревателем

Двухлетняя девочка была оставлена на ночь в кладовой с обогревателем, где температура превысила 42 градуса Цельсия. Обложка © freepik.com / freepik

Двухлетняя девочка была оставлена на ночь в кладовой с обогревателем, где температура превысила 42 градуса Цельсия. Обложка © freepik.com / freepik

В американском штате Индиана молодая пара, 21-летняя Синтия Перес и 23-летний Джейс Хирши, оказалась в центре судебного разбирательства после трагической гибели их двухлетней дочери. Родителей обвиняют в халатном отношении, повлёкшем смерть ребёнка, что квалифицируется как преступление первой степени в данном штате. Об этом сообщает Mirrow.

Согласно судебным документам, 2-летняя девочка была оставлена на ночь в кладовой с обогревателем, где температура превысила 42 градуса Цельсия. На следующий день полиция прибыла в их квартиру в городе Берн для расследования обстоятельств смерти. Помощник начальника полиции Джеймс Ньюболд отметил значительную разницу в температуре между спальней и кладовой, где было обнаружено тело ребёнка на грязном матрасе. Температура тела девочки после смерти составила почти 42 градуса, что свидетельствует о гипертермии — перегреве организма.

По словам полиции, родители положили ребёнка в кладовую около семи часов вечера, включив обогреватель на полную мощность. Однако ни один из них не проверил состояние девочки до 15:00 следующего дня. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало длительное воздействие сильной жары.

В доме также находились два других ребёнка, пяти и трёх лет, которые были взяты под опеку Департаментом по делам детей. У них обнаружили вшей, а условия жизни в квартире были признаны «крайне нездоровыми». В помещении было много мусора и тараканов, а на плите стояла кастрюля с плесенью и мухами.

Перес и Хирши были арестованы и помещены в тюрьму округа Адамс. Им предъявлены обвинения по одному пункту в пренебрежительном отношении к ребёнку, повлёкшем смерть, и по двум пунктам, связанным с условиями жизни двух других детей. Ожидается, что в феврале пройдёт досудебное разбирательство, а в марте состоится суд присяжных.

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Юрий Бузина
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