В Барнауле восстановили электроснабжение после отключения у 60 тысяч человек

В Барнауле завершено восстановление электроснабжения для всех бытовых потребителей и социальных объектов города, сообщила мэрия города. Энергетики обеспечили подачу электроэнергии после отключения участка линии электропередачи, который находился в зоне пожара.

Напомним, пожар вспыхнул в одном из автосервисов Барнаула вечером 12 декабря и быстро распространился на площадь до 3000 квадратных метров. В результате инцидента было ограничено электроснабжение восьми больниц, находящихся на резервном питании, поликлиники, 20 детских садов, семи школ, а также 258 многоквартирных и 2203 частных жилых домов, что затронуло около 62 тысяч человек.

По информации краевого главка МЧС, возгорание произошло по адресу: 9-й Заводской проезд, 5г. Согласно данным справочника 2ГИС, в этом здании располагается Алтайский завод пенопласта, рядом находятся автосервис, Алтайский котельный завод и строительно-монтажная компания «Атлант».