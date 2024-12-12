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Регион
12 декабря, 15:32

В Барнауле восстановили электроснабжение после отключения у 60 тысяч человек

В Барнауле завершено восстановление электроснабжения для всех бытовых потребителей и социальных объектов города, сообщила мэрия города. Энергетики обеспечили подачу электроэнергии после отключения участка линии электропередачи, который находился в зоне пожара.

Напомним, пожар вспыхнул в одном из автосервисов Барнаула вечером 12 декабря и быстро распространился на площадь до 3000 квадратных метров. В результате инцидента было ограничено электроснабжение восьми больниц, находящихся на резервном питании, поликлиники, 20 детских садов, семи школ, а также 258 многоквартирных и 2203 частных жилых домов, что затронуло около 62 тысяч человек.

По информации краевого главка МЧС, возгорание произошло по адресу: 9-й Заводской проезд, 5г. Согласно данным справочника 2ГИС, в этом здании располагается Алтайский завод пенопласта, рядом находятся автосервис, Алтайский котельный завод и строительно-монтажная компания «Атлант».

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Напомним, что на днях сбой на Благовещенской ТЭЦ вызвал ограничения энергоснабжения в Амурской области. ТЭЦ является ключевым объектом энергетической инфраструктуры региона. Она обеспечивает около 85% потребностей Благовещенска в отоплении и вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в Амурской области.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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