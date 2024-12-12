Яшки, Кузьки и Васьки под запретом: Почему нельзя называть животных человеческими именами

Сегодня среди владельцев домашних животных очень популярны человеческие имена. Вместо Барсика, Мурзика и Муськи питомцев называют, как своих детей, и это может быть опасно, заявила таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская.

По её словам, существует поверье, согласно которому, хозяин, называя любимца человеческим именем, «награждает» его тяжёлой судьбой. Из-за этого животные могут чаще других болеть, а иногда даже погибают раньше положенного времени.

Таролог в беседе с «Вечерней Москвой» также напомнила о религии, которая против такой практики. Например, нарекая своего пса Георгием, тем самым вы можете оскорбить святого, покровительствующего людям с данным именем. Она добавила, что животные с человеческими именами могут быть агрессивными, неадекватными и злыми.