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12 декабря, 16:01

Яшки, Кузьки и Васьки под запретом: Почему нельзя называть животных человеческими именами

Таролог Новокрещенская: Животное с человеческим именем имеет тяжёлую судьбу

Сегодня среди владельцев домашних животных очень популярны человеческие имена. Вместо Барсика, Мурзика и Муськи питомцев называют, как своих детей, и это может быть опасно, заявила таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская.

По её словам, существует поверье, согласно которому, хозяин, называя любимца человеческим именем, «награждает» его тяжёлой судьбой. Из-за этого животные могут чаще других болеть, а иногда даже погибают раньше положенного времени.

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Таролог в беседе с «Вечерней Москвой» также напомнила о религии, которая против такой практики. Например, нарекая своего пса Георгием, тем самым вы можете оскорбить святого, покровительствующего людям с данным именем. Она добавила, что животные с человеческими именами могут быть агрессивными, неадекватными и злыми.

Ранее Life.ru писал, как быть россиянам с фамилией Зеленский. По мнению таролога, нельзя отказываться от своих корней и родословной в попытке спасти репутацию, поскольку смена фамилии может напрямую отразиться на будущем. Другое дело, когда женщина берёт фамилию супруга. Тогда она переходит под опеку его рода и встраивается в новую родовую ветвь.

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freepic.diller

Алёна Зиновьева
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