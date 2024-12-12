Исследование: В Индии из-за грязного воздуха ежегодно погибают 1,5 млн человек

В Индии ежегодно умирает более 1,5 миллионов человек из-за загрязнения воздуха, говорится в исследовании, которое опубликовал журнал The Lancet Planetary Health. Основной причиной смертности является высокий уровень мелких твёрдых частиц PM2.5, которые проникают глубоко в дыхательную систему и вызывают серьёзные проблемы со здоровьем. В Индии 82% населения живут в районах, где уровень PM2.5 превышает национальные стандарты качества воздуха, что приводит к росту смертности на 8,6% при каждом увеличении концентрации частиц на 10 мкг/м³.

Загрязнение воздуха также связано с пожарами, как неконтролируемыми, так и запланированными. Проблема усугубляется в период уборки урожая, когда фермеры сжигают сухую траву, что приводит к образованию густого смога над столицей страны Нью-Дели. Вдыхание такого воздуха сравнимо с выкуриванием 50 сигарет в день, поэтому медики рекомендуют населению Индии использовать защитные маски и ограничивать пребывание на улице.

Исследования показывают, что 450 000 смертей в год вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 220 000 — респираторными заболеваниями. Эти заболевания, в свою очередь, связаны с дымом от пожаров. Более 90% таких смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, такие как Индия, Китай и Нигерия.

Международные исследователи подчёркивают, что развивающиеся страны страдают больше всего от загрязнения воздуха, несмотря на их минимальный вклад в глобальное потепление. Многие жители не имеют доступа к средствам защиты, таким как воздухоочистители и маски, что усиливает «климатическую несправедливость».