Норвегия пересмотрит энергетическую политику из-за кризиса цен

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд выразил недовольство текущей ситуацией с ценами на электроэнергию в стране. Политик охарактеризовал ситуацию как «абсолютно дерьмовую». Напомним, что из-за отсутствия ветра в Северном море в Норвегии резко выросла стоимость электричества. Теперь Норвегия рассматривает возможность отказа от строительства линии электропередачи с Данией. Также поднимаются вопросы о пересмотре условий поставок электроэнергии в Великобританию и Германию, сообщает Financial Times.

Высокие цены на электричество в Норвегии, которые достигли максимума с 2009 года, вызывают политическую напряжённость. В стране всё чаще звучат призывы к тому, чтобы электроэнергию экспортировали за границу только тогда, когда на внутреннем рынке обеспечат низкие цены. Это решение вызывает обеспокоенность у стран Европейского союза, которые рассчитывают на норвежские поставки для стабилизации цен на континенте.

«Сокращение поставок электроэнергии в Европу не будет воспринято положительно», — отметил один из послов ЕС в Осло. Норвегия, которая является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и ведущим поставщиком газа в ЕС, сейчас стоит перед выбором: поддерживать внутреннюю экономику или помогать европейским партнёрам.

Опросы показывают, что на следующих выборах в Норвегии к власти могут прийти правоцентристы, которые намерены пересмотреть энергетическую политику страны и уменьшить её зависимость от континентальных цен. Это может привести к изменению отношений с рядом европейских партнёров.

В конце сентября норвежская компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, сославшись на низкий спрос и высокие затраты. Такая ситуация подчёркивает необходимость переосмысления Норвегией своей энергетической стратегии в условиях изменяющегося рынка и политической обстановки.