Врач объяснила, всегда ли женщинам необходимо носить бюстгальтер

В последние годы всё больше женщин задаются вопросом, стоит ли носить бюстгальтер, и как это влияет на здоровье груди. Терапевт, диетолог и нутрициолог из Уфы Арина Мамина поделилась своим профессиональным мнением на эту тему. Об этом сообщает UfacityNews.ru.

По словам специалиста, для большинства женщин постоянная поддержка груди в виде бюстгальтера не является необходимой. С этой функцией хорошо справляются мышцы и связки, и в большинстве случаев этого достаточно. Однако существуют ситуации, когда ношение белья может быть полезным. Например, при занятиях спортом или других активных действиях, когда увеличивается нагрузка на верхнюю часть тела. В таких случаях спортивный топ помогает не перегружать связки и предотвратить дискомфорт.

Особое внимание врач уделяет женщинам, которые имеют большой размер груди. Для них бюстгальтер может стать средством предотвращения болей в спине, шее и плечах Также исследования показывают, что ношение белья не влияет на размер или форму груди, но может замедлить процесс её опущения с возрастом.

Врач также подчёркивает, что постоянное ношение бюстгальтера может пережимать лимфатические и кровеносные сосуды, что вредно для здоровья. Поэтому не стоит злоупотреблять этим элементом гардероба без особой необходимости.

Тем не менее, Арина Мамина отмечает, что выбор носить бюстгальтер или нет — это индивидуальное решение, основанное на личных предпочтениях и потребностях. Важно, чтобы бельё соответствовало размеру и не вызывало дискомфорта. Если при его носке возникают неприятные ощущения, рекомендуется обратиться к специалисту для подбора подходящей модели.