Почему люди ревнуют: мнение психолога

Существует популярное убеждение: если ревнует — значит любит. Однако такое восприятие далеко не всегда отражает реальное положение дел. Более того, осознанное провоцирование ревности в отношениях является тревожным признаком, сообщает «Газета.ru».

По словам практикующего психолога и преподавателя международного института психологии Smart Любови Лысенко, подобное поведение говорит о нездоровом типе отношений. Когда один из партнёров сознательно вызывает ревность, это часто связано с попыткой заполнить внутреннюю эмоциональную пустоту, недостаток значимости или уверенности в собственной привлекательности. Но такие действия лишь усугубляют проблему, не решая её.

Лысенко отмечает, что ревность может проявляться с разной интенсивностью и порой принимает опасные формы. Например, статистика криминальной хроники показывает, что каждое восьмое убийство — около 12–14% от общего числа — совершается на почве ревности.

Эксперт объясняет, что корни ревности часто уходят в детство. Её истоки могут быть связаны с такими факторами, как «холодная мать», развод родителей, отсутствие значимого эмпатичного взрослого, рождение второго ребёнка в семье или травма отвержения. Всё это формирует низкую самооценку, неуверенность в себе и страх потери близкого человека. Поэтому важно понимать, что причина чаще всего кроется не в вас, а в вашем партнёре. Его реакции — это перенос детских травм на текущие отношения.

Чтобы справиться с ревностью, психолог рекомендует проводить в паре так называемые «часы доверия», во время которых партнёры могут открыто делиться своими переживаниями и чувствами. Важно помнить, что прошлое не определяет будущее, и один и тот же человек может по-разному проявлять себя в зависимости от окружения.