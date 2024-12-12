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12 декабря, 16:33

Бывший сотрудник Вуди Аллена подал в суд на знаменитого режиссёра

Вуди Аллен. Обложка © Wikipedia

Вуди Аллен. Обложка © Wikipedia

Шеф-повар Херми Фахардо подал в суд на известного режиссёра Вуди Аллена, утверждая, что был незаконно уволен. Как сообщает агентство Associated Press, причиной стало участие сотрудника в военных учениях армии США. Повар утверждает, что предупредил работодателя о необходимости отгулов для участия в тренировках, однако, несмотря на это, был уволен сразу после их завершения.

По словам Фахардо, он был нанят Алленом на полный рабочий день с годовой зарплатой в 85 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 8,7 миллионам рублей. Условия работы были оговорены на собеседовании, и, по мнению шеф-повара, все стороны пришли к соглашению. Однако, несмотря на первоначальную договорённость, его увольнение после возвращения с учений стало неожиданным и неоправданным.

Кроме того, Фахардо утверждает, что после этого режиссёр не только не выплатил ему полную сумму за отработанное время, но и недоплатил 300 долларов, что является одной из причин обращения в суд.

Вдобавок после увольнения Аллен с супругой начали высказывать критику в адрес кулинарных способностей мужчины. И хотя ранее они были в восторге от его блюд, на фоне конфликта мнение изменилось. «Они просто решили, что военный профессионал, который хотел получать справедливую зарплату, не подходит для работы в доме Аллена», — говорится в иске.

Фахардо считает, что такое решение было несправедливым, и обвиняет режиссёра в нарушении трудового законодательства и моральных обязательств. Он настаивает на том, что его участие в учениях было не только важным, но и заранее согласованным мероприятием, которое не должно было стать причиной для разрыва трудовых отношений.

Стоит отметить, что Вуди Аллен на момент подачи иска не сделал публичных заявлений по поводу обвинений в его адрес. Теперь Херми Фахардо надеется на решение суда, которое, по его мнению, должно восстановить справедливость.

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Валентина Раппопорт
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