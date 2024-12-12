Путин назвал «бронежилетом» России характер, мужество и героизм народа

Россия имеет непробиваемый «бронежилет», сотканный из мужества и героизма нашего народа, сказал президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле. Глава государства поблагодарил одного из награждённых докторов за прекрасную ассоциацию: врач заверил, что развитие медицины движется вперёд, но пока не от всех болезней есть «бронежилет». Путин отметил, что зато Россия, в целом, имеет такую защиту.

«Что касается защиты, что касается бронежилетов, всё-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом являются характер, мужество, героизм и сплочённость народа Российской Федерации. А вы, безусловно, вносите огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают нашу страну вперёд», — пояснил президент.