Путин вручил медаль мелодии российского народа – Александре Пахмутовой

Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову медалью Героя Труда во время церемонии в Екатерининском зале Кремля. Глава государства назвал её мелодией российского народа.

«Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас, и я хочу ещё раз повторить, вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа», — сказал российский лидер.

Кроме Пахмутовой, президент также наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и артиста балета Николая Цискаридзе тем же орденом, но IV степени. Певец Николай Басков был удостоен ордена Почёта.