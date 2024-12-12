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12 декабря, 15:14

Путин вручил медаль мелодии российского народа – Александре Пахмутовой

Путин вручил композитору Александре Пахмутовой медаль Героя Труда

Церемония вручения госнаград в Кремле. Фото © Life.ru

Церемония вручения госнаград в Кремле. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову медалью Героя Труда во время церемонии в Екатерининском зале Кремля. Глава государства назвал её мелодией российского народа.

«Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас, и я хочу ещё раз повторить, вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа», — сказал российский лидер.

Кроме Пахмутовой, президент также наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и артиста балета Николая Цискаридзе тем же орденом, но IV степени. Певец Николай Басков был удостоен ордена Почёта.

«Держим ушки на макушке!» Актриса – голос Степашки умилила Путина на церемонии в Кремле
«Держим ушки на макушке!» Актриса – голос Степашки умилила Путина на церемонии в Кремле

Ранее Life.ru сообщал, что Путин вручил «Золотую звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Президент подчеркнул, что репортёр неоднократно находился в самых горячих точках и рисковал своей жизнью, добросовестно выполняя свой профессиональный долг. Журналист стал первым военным корреспондентом в современной истории, удостоенным такой награды.

Александра Мышляева
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