Путин вручил медаль мелодии российского народа – Александре Пахмутовой
Путин вручил композитору Александре Пахмутовой медаль Героя Труда
Церемония вручения госнаград в Кремле. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову медалью Героя Труда во время церемонии в Екатерининском зале Кремля. Глава государства назвал её мелодией российского народа.
«Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас, и я хочу ещё раз повторить, вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа», — сказал российский лидер.
Кроме Пахмутовой, президент также наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и артиста балета Николая Цискаридзе тем же орденом, но IV степени. Певец Николай Басков был удостоен ордена Почёта.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин вручил «Золотую звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Президент подчеркнул, что репортёр неоднократно находился в самых горячих точках и рисковал своей жизнью, добросовестно выполняя свой профессиональный долг. Журналист стал первым военным корреспондентом в современной истории, удостоенным такой награды.