Путин трогательно рассказал о кумире своей мамы

Президент России Владимир Путин поделился трогательным воспоминанием о том, что Борис Михайлов, член сборной команды СССР по хоккею, был кумиром его матери. В четверг российский лидер вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле, и 80-летний Михайлов получил Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Моя семья не была связана со спортом, кроме меня, так как я занимался им регулярно. Родители точно не увлекались спортом. Однако Михайлов, член сборной СССР по хоккею, был кумиром моей мамы. Это удивительно, и я сейчас об этом вспоминаю», - отметил Путин после церемонии награждения.

Глава государства отметил, что для него большая честь награждать таких людей в московском Кремле.