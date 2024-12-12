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12 декабря, 15:40

Путин трогательно рассказал о кумире своей мамы

Президент России Владимир Путин поделился трогательным воспоминанием о том, что Борис Михайлов, член сборной команды СССР по хоккею, был кумиром его матери. В четверг российский лидер вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле, и 80-летний Михайлов получил Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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«Моя семья не была связана со спортом, кроме меня, так как я занимался им регулярно. Родители точно не увлекались спортом. Однако Михайлов, член сборной СССР по хоккею, был кумиром моей мамы. Это удивительно, и я сейчас об этом вспоминаю», - отметил Путин после церемонии награждения.

Глава государства отметил, что для него большая честь награждать таких людей в московском Кремле.

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Напомним, что среди награждённых Путиным сегодня оказались военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и многие другие.

Обложка ©

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Марина Фещенко
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