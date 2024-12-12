Лавров в разговоре с Сийярто обозначил позицию России по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили по телефону украинский конфликт. Российский министр подтвердил путь к разрешению ситуации, который указал президент России Владимир Путин 14 июня. Об этом сказано в публикации пресс-службы дипломатического ведомства по итогам беседы.

Напомним, что Петер Сийярто приезжал в рамках венгерской мирной миссии приезжал в Москву лично в начале декабря. В столице у него произошла встреча с Сергеем Лавровым. Венгерский дипломат заявил, что обстановка на Украине напряжена как никогда после «опасных и безответственных решений», что были приняты недавно. По его мнению, путь мирного урегулирования в нынешней ситуации требует самого серьёзного подхода.