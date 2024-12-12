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12 декабря, 16:06

Лавров в разговоре с Сийярто обозначил позицию России по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили по телефону украинский конфликт. Российский министр подтвердил путь к разрешению ситуации, который указал президент России Владимир Путин 14 июня. Об этом сказано в публикации пресс-службы дипломатического ведомства по итогам беседы.

«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учётом высказываемых различными государствами оценок и идей.

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Напомним, что Петер Сийярто приезжал в рамках венгерской мирной миссии приезжал в Москву лично в начале декабря. В столице у него произошла встреча с Сергеем Лавровым. Венгерский дипломат заявил, что обстановка на Украине напряжена как никогда после «опасных и безответственных решений», что были приняты недавно. По его мнению, путь мирного урегулирования в нынешней ситуации требует самого серьёзного подхода.

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Life.ru, © Wikipedia

Юрий Лысенко
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