В США заговорили ядерной деэсалкации после тревожного напоминания Лаврова
Экс-конгрессмен Кусинич: США и Россия должны снижать уровень ядерной угрозы
Бывший конгрессмен-демократ и один из основателей рабочей группы по укреплению отношений между США и Россией Деннис Кусинич подчеркнул необходимость снижения ядерной угрозы между двумя странами. Он высказал ТАСС мнение, что и Вашингтон, и Москва должны делать всё возможное для предотвращения недоразумений, которые могут привести к глобальной катастрофе.
По словам Кусинича, недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ядерной войне не будет победителей, является важным напоминанием о критической опасности конфликта с применением ОМП.
«Сергей Викторович Лавров — государственный деятель, обладающий первозданным человеческим сочувствием, чтобы воспринимать и формулировать здравое понимание той угрозы, которую представляет для мира ядерное оружие», — отметил Кусинич.
Бывший конгрессмен подчеркнул, что восстановление открытых и прозрачных контактов на уровне исполнительных властей обеих стран необходимо для снижения уровня ядерной угрозы. Кусинич предложил также обменяться данными о радиолокационной обороне, чтобы избежать неприятностей, которые могут возникнуть в условиях глобальной напряжённости. В завершение он выразил надежду, что будущий президент США Дональд Трамп, несмотря на продолжающийся конфликт в Украине, сделает шаги к деэскалации ситуации.
Ранее американский отставной подполковник заявил, что в США должны серьёзно отнестись к словам Лаврова о готовности Москвы нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта на Украине. Напомним, что российский министр затронул этот вопрос в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.
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