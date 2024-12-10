В США заговорили ядерной деэсалкации после тревожного напоминания Лаврова

Бывший конгрессмен-демократ и один из основателей рабочей группы по укреплению отношений между США и Россией Деннис Кусинич подчеркнул необходимость снижения ядерной угрозы между двумя странами. Он высказал ТАСС мнение, что и Вашингтон, и Москва должны делать всё возможное для предотвращения недоразумений, которые могут привести к глобальной катастрофе.

По словам Кусинича, недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ядерной войне не будет победителей, является важным напоминанием о критической опасности конфликта с применением ОМП.

«Сергей Викторович Лавров — государственный деятель, обладающий первозданным человеческим сочувствием, чтобы воспринимать и формулировать здравое понимание той угрозы, которую представляет для мира ядерное оружие», — отметил Кусинич.