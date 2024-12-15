В Новосибирске сотрудница морга безответно влюбилась в мертвеца, а вскоре вышла за живого
SHOT: Сотрудница морга из Новосибирска шокировала Сеть влюблённостью в пациента
Танатопрактик из Новосибирска, Виктория, шокировала общественность, признавшись в своих чувствах к мёртвому клиенту — 25-летнему бармену Никите, который покончил с собой. В своём видео в запрещённой соцсети она поделилась, как ей понравился пациент, с которым она работала в морге. Подробности истории узнал SHOT.
Признания Виктории в соцсетях смутили одних пользователей соцсетей, а других — заставили сочувствовать. Видео © SHOT
На своём Telegram-канале Виктория подробно рассказала о своих «знакомствах» с Никитой, описывая, как в процессе реставрации она слушала песню «Первое свидание» и общалась с ним, словно с живым человеком. Она призналась, что за первые шесть часов работы они успели узнать друг друга, и ей было очень тяжело оставлять его одного. Возвращаясь домой после первой смены, она не могла сдержать слёз.
Девушка вела дневник своей влюблённости в Telegram. Фото © SHOT
Девушка даже фотографировала объект своей страсти. Фото © SHOT
С каждым днём её чувства только усиливались — Виктория начала интересоваться жизнью Никиты, его привычками и манерами. Она даже написала стихотворение в его честь и отправила его матери. По её словам, эта смерть затронула её больше всех предыдущих.
Однако спустя всего два месяца после этой необычной истории Виктория вышла замуж за живого мужчину, оставив свои чувства к покойному в прошлом. Не исключено, что история о влюблённости к мертвецу была выдумана ради хайпа — чтобы прокачать свой аккаунт.
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Kandinsky 3.1 / Life.ru