В Новосибирске сотрудница морга безответно влюбилась в мертвеца, а вскоре вышла за живого

Танатопрактик из Новосибирска, Виктория, шокировала общественность, признавшись в своих чувствах к мёртвому клиенту — 25-летнему бармену Никите, который покончил с собой. В своём видео в запрещённой соцсети она поделилась, как ей понравился пациент, с которым она работала в морге. Подробности истории узнал SHOT.

Признания Виктории в соцсетях смутили одних пользователей соцсетей, а других — заставили сочувствовать. Видео © SHOT

На своём Telegram-канале Виктория подробно рассказала о своих «знакомствах» с Никитой, описывая, как в процессе реставрации она слушала песню «Первое свидание» и общалась с ним, словно с живым человеком. Она призналась, что за первые шесть часов работы они успели узнать друг друга, и ей было очень тяжело оставлять его одного. Возвращаясь домой после первой смены, она не могла сдержать слёз.

Девушка вела дневник своей влюблённости в Telegram. Фото © SHOT

Девушка даже фотографировала объект своей страсти. Фото © SHOT

С каждым днём её чувства только усиливались — Виктория начала интересоваться жизнью Никиты, его привычками и манерами. Она даже написала стихотворение в его честь и отправила его матери. По её словам, эта смерть затронула её больше всех предыдущих.