Как пережить Холодную Луну 2024 года в Близнецах при живом ретроградном Меркурии

15 декабря — дата во всех отношениях интересная. Во-первых, именно 15-е число — последний день ретроградного Меркурия, что для половины знаков зодиака будет отличной новостью. Во-вторых, именно в этот день нас ждёт последнее полнолуние 2024 года, причём в знаке зодиака Близнецы, которыми завершающийся ретроградный Меркурий всё ещё будет управлять. Life.ru рассказывает, чем запомнится последнее полнолуние 2024 года.

Холодная Луна 2024 в знаке зодиака Близнецы: когда полнолуние в декабре

Последнее полнолуние-2024 поражает: это одновременно полная Луна в знаке зодиака Близнецы и последний день ретроградного Меркурия. Фото © Шедеврум

Холодная Луна 2024 порадует нас своим присутствием на небосводе уже 15 декабря. Полнолуние начнётся в 12:02 по московскому времени, причём Луна будет в знаке зодиака Близнецы. Так что любое событие, которое вам предвещал до этого ретроградный Меркурий, в этот день удвоится. Это касается как плохих, так и хороших вещей.

Чем Холодная Луна отличается от других полнолуний 2024 года

Холодная Луна 2024 — это не просто полнолуние, а самое интересное полнолуние года. Фото © Шедеврум

Холодная Луна называется так небезосновательно: декабрь 2024 года, по прогнозам синоптиков, будет достаточно холодным. Кроме того, дата последнего полнолуния 2024 года совпадает с последним днём ретроградного Меркурия, а он был особенно «кусачим». Совмещение энергий этих двух астрологических событий окажется очень тяжёлым испытанием для тех знаков зодиака, которым Меркурий подкинул проблемы. Но в то же время Холодная Луна 2024 станет радостью для тех представителей зодиакального круга, кому ретроград благоволит.

Первое, что принесёт нам полнолуние в Близнецах, — это удвоение событий. Причём речь идёт как о позитивных, так и о негативных событиях. Так что постарайтесь в этот день не рисковать и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, так как даже небольшое ДТП рискует в этот день ещё раз повториться. С другой стороны, если вы получите от кого-то деньги, то высока вероятность, что это произойдёт и второй раз за день. Борис Зак Астролог

Холодная Луна 15 декабря: как отразится на знаках зодиака

Знакам зодиака стоит подготовиться к Холодной Луне 2024. Фото © Шедеврум

Если вы принадлежите к знакам зодиака Огня (Овен, Лев, Стрелец) или Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), то последнее полнолуние года — Холодная Луна — будет для вас достаточно радостным периодом. Самое время начать покупать подарки на Новый год для родных и близких: ваш выбор точно оценят по достоинству, так как 15 декабря окажется удачной датой. Возможно, вас самих в этот день ждёт подарок: ожидайте от него удвоенной радости.

Если же вы — представитель знаков зодиака Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) или Земли (Телец, Дева, Козерог), то не отчаивайтесь, просто будьте предельно осторожны. Постарайтесь в полнолуние 15 декабря избегать рискованных шагов: шанс на неудачу в Холодную Луну 2024 вдвойне высок.

В этот день полная Луна усилит влияние ретро-Меркурия. Так что не покупаем технику, не принимаем важных решений и готовимся к тому, что та же техника будет ломаться (в двойном коэффициенте), речь будет сбивчивой, а мысли будут путаться. Но если у вас уже есть сломанная техника, этот день хорошо подходит для того, чтобы сдать её в ремонт. Борис Зак Астролог

Как изменится мир после Холодной Луны 15 декабря 2024 года

После Холодной Луны в Близнецах всем станет чуточку полегче. Фото © Шедеврум

После Холодной Луны 2024 все наконец вздохнут свободно. Во-первых, перестанет ретроградить Меркурий. Во-вторых, начнётся более лёгкое влияние полнолуния 15 декабря, которое тоже постепенно сойдёт на нет к 31 декабря. Так что не беспокойтесь: звёзды точно не хотят испортить вам праздник.

«Сам день больше подходит для отдыха, медитаций, рефлексии, ненавязчивого общения. Словом, проведите этот выходной именно как выходной. И, кстати, не оформляйте 15 декабря документы и не покупайте билеты на поезд, самолёт и так далее — с очень большой долей вероятности будут ошибки», —предупреждает Борис Зак в разговоре с Life.ru.

Последнее полнолуние 2024 года: чего нельзя делать 15 декабря

Есть ряд действий, которые не стоит совершать в Холодную Луну 15 декабря, в последнее полнолуние-2024. Фото © Шедеврум

Есть несколько правил, которые лучше соблюдать в день Холодной Луны 2024 и одновременно последние сутки ретроградного Меркурия. И вот что, по мнению астрологов, 15 декабря, в полнолуние, делать нельзя: Нельзя покупать технику.

Нельзя принимать важных решений.

Нельзя садиться за руль: велик риск ДТП.

Нельзя совершать крупных сделок, связанных с бизнесом или недвижимостью.

Нельзя назначать на этот день свадьбы.