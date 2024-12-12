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12 декабря, 16:46

СК: Суд вынес первый приговор за вторжение ВСУ в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес первый приговор в связи с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом проинформировал Следственный комитет России.

Фрагмент допроса солдат ВСУ, похитивших россиян под Курском. Видео © Telegram / Следком

«На основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, судом вынесен приговор солдатам Виталию Панченко и Ивану Дмитракову, проходящим военную службу в 61-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Они признаны виновными в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитраков был приговорён к 14 годам лишения свободы, а Панченко — к 15 годам. В течение первых трёх лет они будут отбывать наказание в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима.

Следствие выяснило, что Дмитраков и Панченко в августе, совместно с другими украинскими подразделениями, совершили вторжение на территорию Суджанского района Курской области. Несколько дней они запугивали местных жителей, открывали огонь по ним, а также занимались мародёрством в местном продуктовом магазине, похитив товары на сумму шесть миллионов рублей.

После взятия в плен в их мобильных устройствах были найдены записи о похищении 11 российских призывников и трёх неустановленных гражданских лиц, которые вэсэушники вывезли на территорию Украины.

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Ранее Life.ru сообщал, что житель Железногорска в Курской области был приговорен к 22 годам колонии по делу о государственной измене и теракте. Он взорвал пиротехническое устройство перед местной общественной приемной политической партии, что привело к ущербу имуществу. Также Черноокий подготовил и осуществил теракт в Курске в составе организованной группы, устроив поджог в филиале благотворительной организации.

Обложка ©

Telegram / Следком

Александра Мышляева
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