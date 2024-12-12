Парламент Эстонии утвердил новый налог на безопасность, который будет действовать до конца 2028 года. Решение поддержали 53 депутата, тогда как 27 проголосовали против. Основной целью нововведения является увеличение поступлений в бюджет для усиления обороноспособности страны, сообщает ERR.

Налог на безопасность включает три ключевых изменения: с 1 июля 2025 года налог с оборота вырастет на два процентных пункта, с 1 января 2026 года подоходный налог с физических лиц также увеличится на два процентных пункта, а предприятия начнут платить новый налог на прибыль в размере 2%. Таким образом, ставка налога с оборота и подоходного налога достигнет 24%.

По расчётам Министерства финансов Эстонии, введённые меры обеспечат дополнительные доходы в размере 113 миллионов евро в 2025 году, а к 2028 году эта сумма увеличится до 822 миллионов евро. Вырученные средства будут направлены на увеличение оборонного бюджета, который, согласно планам, составит 4% от ВВП уже к 2025 году.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что новый налог позволит всем жителям страны внести вклад в обеспечение её безопасности. Бывший министр обороны Калле Лаанет ранее обосновывал необходимость таких мер угрозами со стороны России, хотя конкретных доказательств этих угроз предоставлено не было.

Введение налога на безопасность стало ответом на возросшую активность НАТО у западных границ России и обсуждение потенциальных угроз. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчёркивая готовность к диалогу на равноправной основе, но с требованием отказа Запада от милитаризации региона.