«Теперь без шаров»: Мария Погребняк оценила свой внешний вид после пластики

Мария Погребняк, бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка, недавно поделилась с подписчиками в социальных сетях результатами своих пластических операций. 36-летняя знаменитость призналась, что изменения во внешности её шокируют, но она довольна результатом.

Мария рассказала, что ей провели несколько хирургических вмешательств, включая ушивание диастаза на 4 сантиметра, что помогло обрести более тонкую талию. Также ей заменили импланты в груди, сделав их меньше и более естественными. «Мне вернули мою девичью грудь — без "шаров", которые смотрятся вульгарно и немодно», — отметила Погребняк.

Кроме того, хирурги удалили малярные мешки, которые не поддавались коррекции с помощью косметологических процедур, таких как гиалуроновая кислота и массажи. Ранее лицо Марии выглядело угловатым, что, по её словам, вызывало ассоциации с укусами пчёл. Теперь же она чувствует себя значительно лучше и уверенно в своей новой внешности.

Период реабилитации после операций оказался недолгим — всего 14 дней, и Мария уже наслаждается обновлённым видом. «Я чувствую себя так, словно только что вернулась с отдыха на Мальдивах», — поделилась блогер.

Однако не все близкие разделяют восторг Марии. Лариса Шаталова, мать девушки, выразила разочарование результатами операций, заявив, что вмешательства лишь ухудшили внешний вид дочери.

Несмотря на критику, Мария продолжает делиться своим опытом с подписчиками, подчёркивая, что для достижения идеального результата потребуется ещё немного времени. В заключение она отметила, что благодаря профессионализму хирургов она чувствует себя совершенно иначе, и это изменение приносит ей радость и уверенность.