ЦБ до 2028 года обновит дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 100 рублей
Центробанк намерен обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей. Их планируется выпустить до 2028 года.
«В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Планируем выпустить их до 2028 года», — указали в регуляторе.
В ЦБ добавили, что новые банкноты появятся в обращении не сразу, а после периода адаптации оборудования. Также там пояснили, что сейчас ведётся настройка банкоматов под купюры в 100 и 5000 рублей. Около 90% машин готовы принимать 100-рублёвую банкноту и порядка 70% — новые 5000.
Концепция ЦБ предполагает, что каждая банкнота будет посвящена одному федеральному округу. На лицевой стороне будут изображены памятники столицы округа, на оборотной — достопримечательности регионов, входящих в его состав.
Ранее Life.ru сообщал о завершении народного голосования на сайте ЦБ по выбору символов для новой купюры номиналом 1000 рублей. По результатам голосования, на банкноте будет изображен теплоход на подводных крыльях «Метеор», который получил поддержку почти 148 тысяч человек.
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