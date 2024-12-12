ЦБ до 2028 года обновит дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 100 рублей

Центробанк намерен обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей. Их планируется выпустить до 2028 года.

«В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Планируем выпустить их до 2028 года», — указали в регуляторе.

В ЦБ добавили, что новые банкноты появятся в обращении не сразу, а после периода адаптации оборудования. Также там пояснили, что сейчас ведётся настройка банкоматов под купюры в 100 и 5000 рублей. Около 90% машин готовы принимать 100-рублёвую банкноту и порядка 70% — новые 5000.

Концепция ЦБ предполагает, что каждая банкнота будет посвящена одному федеральному округу. На лицевой стороне будут изображены памятники столицы округа, на оборотной — достопримечательности регионов, входящих в его состав.