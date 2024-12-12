В России призвали председателей Верховных судов СНГ работать сообща

«Убеждена, что именно совет председателей верховных судов стран СНГ является тем самым действенным механизмом, который позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества», — сказала она, добавив, что совместная работа позволить расширить механизмы оказания взаимопомощи между судебными органами.

Ранее Ирина Подносова рассказала, что за девять месяцев 2024 года суды РФ постановили заключить под стражу 61 тысячу граждан в качестве меры пресечения. При этом по 9 тысячам ходатайств о направлении подсудимых в СИЗО был дан отказ.