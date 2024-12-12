Киев эвакуирует ещё 344 населённых пункта Харьковской области
Глава ОВА Синегубов: Ещё 344 населённых пункта Харьковщины подлежат эвакуации
В Харьковской области ещё 344 населённых пункта подлежат эвакуации, но часть местных жителей не хотят уезжать. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на главу региональной ОВА Олега Синегубова.
«В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населённых пункта, но некоторые люди не хотят выезжать. Речь о прифронтовых и фронтовых селах и городах, расположенных в 1,5 километрах от линии фронта», — цитирует его телеграм-канал издания.
Синегубов добавил, что люди остаются, несмотря на отсутствие воды, света, тепла, а также магазинов, больниц и банков.
Российские войска активно наносят удары по силам противника в Харьковской области. Ранее Life.ru сообщал о том, что ВС РФ применили РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации дроноводов батальона «Птахи Мадьяра» ВСУ в населённом пункте Журавка. В результате атаки были уничтожены до 66 человек личного состава противника и 10 автомобилей с повышенной проходимостью.
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