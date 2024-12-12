Киев эвакуирует ещё 344 населённых пункта Харьковской области

В Харьковской области ещё 344 населённых пункта подлежат эвакуации, но часть местных жителей не хотят уезжать. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на главу региональной ОВА Олега Синегубова.

«В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населённых пункта, но некоторые люди не хотят выезжать. Речь о прифронтовых и фронтовых селах и городах, расположенных в 1,5 километрах от линии фронта», — цитирует его телеграм-канал издания.

Синегубов добавил, что люди остаются, несмотря на отсутствие воды, света, тепла, а также магазинов, больниц и банков.