Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 18:46

Захарова призвала изъять часть пенсии у Столтенберга и направить на оборону НАТО

НАТО нужно направлять четверть пенсий экс-генерального секретаря Йенса Столтенберга и других отставных политиков на нужды обороны альянса. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение генерального секретаря организации Марка Рютте использовать социальные выплаты в Европе для повышения обороноспособности.

«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [бывшего генсека альянса Йенса] Столтенберга, [бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — сказала она в беседе с ТАСС.

Страны НАТО обсуждают увеличение расходов на оборону в преддверии возвращения Трампа в Белый дом
Страны НАТО обсуждают увеличение расходов на оборону в преддверии возвращения Трампа в Белый дом

Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и социальных выплат в Европе для финансирования производства оружия. Он подчеркнул, что военные расходы Североатлантического альянса должны превышать 3% от ВВП. Рютте отметил, что европейские страны тратят около четверти своих бюджетов на пенсии и социальные выплаты, и призвал направить часть этих средств на укрепление обороноспособности.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Александра Мышляева
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar