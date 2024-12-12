Захарова призвала изъять часть пенсии у Столтенберга и направить на оборону НАТО

НАТО нужно направлять четверть пенсий экс-генерального секретаря Йенса Столтенберга и других отставных политиков на нужды обороны альянса. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение генерального секретаря организации Марка Рютте использовать социальные выплаты в Европе для повышения обороноспособности.

«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [бывшего генсека альянса Йенса] Столтенберга, [бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — сказала она в беседе с ТАСС.