Генконсул РФ: Большинство российских релокантов покинули юг Казахстана
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Основная часть российских релокантов покинула Алма-Ату и Алма-Атинскую область Казахстана, сейчас их там остаётся порядка 80 тысяч человек. Такое заявление сделал генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев во время пресс-конференции.
«По данным, которые предоставляет нам казахстанская сторона, их осталось около 80 тыс.», — сообщил он.
Тураев пояснил, что речь идёт о гражданах РФ, выехавших из страны и релоцировавшихся в южную часть Казахстана — а именно в Алма-Ату и область — после 2022 года. Дипломат добавил, что большая часть уехавших россиян уже возвратилась в Россию. При этом в конце 2022 года некоторые источники оценивали количество российских релокантов на юге республики в 300 тысяч и выше.
Ранее казахстанское руководство объявило Западу, что не будет вводить антироссийские санкции в ущерб собственным производствам. При этом и становиться страной для обхода санкций республика не намерена, добавили в правительстве.