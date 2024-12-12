Генконсул РФ: Большинство российских релокантов покинули юг Казахстана

Основная часть российских релокантов покинула Алма-Ату и Алма-Атинскую область Казахстана, сейчас их там остаётся порядка 80 тысяч человек. Такое заявление сделал генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев во время пресс-конференции.

«По данным, которые предоставляет нам казахстанская сторона, их осталось около 80 тыс.», — сообщил он.

Тураев пояснил, что речь идёт о гражданах РФ, выехавших из страны и релоцировавшихся в южную часть Казахстана — а именно в Алма-Ату и область — после 2022 года. Дипломат добавил, что большая часть уехавших россиян уже возвратилась в Россию. При этом в конце 2022 года некоторые источники оценивали количество российских релокантов на юге республики в 300 тысяч и выше.