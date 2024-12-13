Школьники «Движения Первых» получили паспорта в Совете Федерации

Более пятидесяти школьников из Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение Первых» получили паспорта в Совете Федерации. Торжественная церемония прошла накануне Дня Конституции.

В мероприятии участвовали ребята из 49 регионов России, в том числе две девочки из ДНР: Ева Шамардина и Виктория Мокровуз. По традиции школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, защищать интересы, безопасность и независимость своей страны.

Ева Шамардина и Виктория Мокровуз. Фото © Telegram / Движение Первых | ДНР

Почётными гостями церемонии стали председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель председателя правления Движения Первых Татьяна Робина, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Евгений Кушлейко.