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Регион
12 декабря, 21:50

Школьники «Движения Первых» получили паспорта в Совете Федерации

Школьники «Движения Первых» получили паспорта в Совете Федерации. Обложка © Telegram / Движение Первых | ДНР

Школьники «Движения Первых» получили паспорта в Совете Федерации. Обложка © Telegram / Движение Первых | ДНР

Более пятидесяти школьников из Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение Первых» получили паспорта в Совете Федерации. Торжественная церемония прошла накануне Дня Конституции.

В мероприятии участвовали ребята из 49 регионов России, в том числе две девочки из ДНР: Ева Шамардина и Виктория Мокровуз. По традиции школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, защищать интересы, безопасность и независимость своей страны.

Ева Шамардина и Виктория Мокровуз. Фото © Telegram / Движение Первых | ДНР

Ева Шамардина и Виктория Мокровуз. Фото © Telegram / Движение Первых | ДНР

Почётными гостями церемонии стали председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель председателя правления Движения Первых Татьяна Робина, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Евгений Кушлейко.

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Ранее Life.ru рассказывал, как депутаты Госдумы приняли участие в акции «Ëлка желаний». Парламентарии выбрали шарики-открытки с новогодними мечтами детей. В акции участвуют, в частности, ребята из новых регионов.

Артур Лапсаков
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