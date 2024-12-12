В Курской области не выявили всплесков радиационной опасности
В Курской области, куда вторглись ВСУ, не выявлено всплесков радиации. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
«В Курчатове есть две бригады радиационной безопасности, которые регулярно проверяют воздух, содержание радиоактивных веществ. За все время никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было», — ответил Белостоцкий на вопрос врио губернатора Александра Хинштейна, который в ходе прямой линии уточнил, применяют ли ВСУ химическое и бактериологическое оружие для заражения почвы и водоемов в курском приграничье.
Сам Хинштейн отметил, что не получал данных об использовании ВСУ химического оружия в Курской области.
Ранее бойцы на видео показали, что осталось от приграничного Плёхово в Курской области после изгнания ВСУшников. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом 11 декабря.
Telegram / МЧС Курской области