В Курской области не выявили всплесков радиационной опасности

«В Курчатове есть две бригады радиационной безопасности, которые регулярно проверяют воздух, содержание радиоактивных веществ. За все время никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было», — ответил Белостоцкий на вопрос врио губернатора Александра Хинштейна, который в ходе прямой линии уточнил, применяют ли ВСУ химическое и бактериологическое оружие для заражения почвы и водоемов в курском приграничье.