Песков: Венгрия не обсуждалась как площадка для переговоров России и Украины

Вопрос о проведении переговоров между Россией и Украиной в Венгрии не обсуждался в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сказал Песков газете «Известия».