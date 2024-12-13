Песков: Венгрия не обсуждалась как площадка для переговоров России и Украины
Вопрос о проведении переговоров между Россией и Украиной в Венгрии не обсуждался в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сказал Песков газете «Известия».
Также в ходе беседы, состоявшейся 11 декабря, Орбан не передавал Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа, сообщил ранее Дмитрий Песков. Перед разговором с российским лидером венгерский премьер посетил Флориду, где встретился с Трампом.
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