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12 декабря, 22:54

Песков: Венгрия не обсуждалась как площадка для переговоров России и Украины

Вопрос о проведении переговоров между Россией и Украиной в Венгрии не обсуждался в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сказал Песков газете «Известия».

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Также в ходе беседы, состоявшейся 11 декабря, Орбан не передавал Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа, сообщил ранее Дмитрий Песков. Перед разговором с российским лидером венгерский премьер посетил Флориду, где встретился с Трампом.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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