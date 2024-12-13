Для идеальной кожи и сухих волос: Названы удивительные свойства майонеза, не вредящие фигуре
Диетолог Мухина: Майонез является отличным увлажняющим средством
Майонез может быть полезен не только в качестве соуса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Майонез — это не только вкусный соус, но и многофункциональное средство, которое может удивить своим применением за пределами кухни. Диетолог и косметолог Марият Мухина в беседе с Life.ru отметила, что этот продукт имеет массу полезных свойств.
Майонез был создан в Майоне и местные жители использовали его не только в кулинарии, но и как мыло, шампунь и даже косметическое средство. По словам специалиста, он полезен для кожи и волос благодаря своему составу. Например, для кожи лица он является отличным увлажняющим средством благодаря яичным желткам и растительному маслу.
Майонез славится своим высоким содержанием жиров и витаминов, что делает его отличным средством для восстановления и питания волос. Нанесение майонеза на волосы на 20-30 минут может увлажнить их, сделать менее ломкими и более блестящими. Особенно полезен он для сухих и повреждённых волос. После такого ухода волосы становятся более послушными и легко укладываются. В дополнение к уходу за волосами, майонез может использоваться как кондиционер для кожи после бритья.
Кроме того, майонез можно использовать для обёртываний тела. Нанесите его на проблемные участки, оберните пленкой и оставьте на 15-20 минут. Это поможет улучшить текстуру кожи и сделать её более гладкой и упругой.
Мухина также поделилась необычными бытовыми способами использования майонеза. Он может помочь в чистке металлических изделий, например из меди или латуни. Просто нанесите майонез, оставьте на некоторое время и протрите тканью — металл снова будет блестеть.
«Если у вас проблема с насекомыми, смешайте майонез с каплей ядовитого средства от насекомых и поставьте несколько ловушек в укромных местах. Тараканы привлекутся к майонезу, а ядохимикаты сделают своё дело», — советует специалист.
В борьбе с жирными пятнами на одежде тоже поможет это универсальное средство. Попробуйте нанести немного майонеза на место пятна, оставить на 10 минут, а затем тщательно промыть. Майонез поможет расщепить жир, и вам будет легче удалить пятно с ткани.
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