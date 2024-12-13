Для идеальной кожи и сухих волос: Названы удивительные свойства майонеза, не вредящие фигуре

Майонез — это не только вкусный соус, но и многофункциональное средство, которое может удивить своим применением за пределами кухни. Диетолог и косметолог Марият Мухина в беседе с Life.ru отметила, что этот продукт имеет массу полезных свойств.

Майонез был создан в Майоне и местные жители использовали его не только в кулинарии, но и как мыло, шампунь и даже косметическое средство. По словам специалиста, он полезен для кожи и волос благодаря своему составу. Например, для кожи лица он является отличным увлажняющим средством благодаря яичным желткам и растительному маслу.

Майонез славится своим высоким содержанием жиров и витаминов, что делает его отличным средством для восстановления и питания волос. Нанесение майонеза на волосы на 20-30 минут может увлажнить их, сделать менее ломкими и более блестящими. Особенно полезен он для сухих и повреждённых волос. После такого ухода волосы становятся более послушными и легко укладываются. В дополнение к уходу за волосами, майонез может использоваться как кондиционер для кожи после бритья. Марият Мухина Диетолог, косметолог

Кроме того, майонез можно использовать для обёртываний тела. Нанесите его на проблемные участки, оберните пленкой и оставьте на 15-20 минут. Это поможет улучшить текстуру кожи и сделать её более гладкой и упругой.

Мухина также поделилась необычными бытовыми способами использования майонеза. Он может помочь в чистке металлических изделий, например из меди или латуни. Просто нанесите майонез, оставьте на некоторое время и протрите тканью — металл снова будет блестеть.

«Если у вас проблема с насекомыми, смешайте майонез с каплей ядовитого средства от насекомых и поставьте несколько ловушек в укромных местах. Тараканы привлекутся к майонезу, а ядохимикаты сделают своё дело», — советует специалист.

В борьбе с жирными пятнами на одежде тоже поможет это универсальное средство. Попробуйте нанести немного майонеза на место пятна, оставить на 10 минут, а затем тщательно промыть. Майонез поможет расщепить жир, и вам будет легче удалить пятно с ткани.