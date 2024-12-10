Любителям салатиков объяснили, как выбрать майонез к Новому году

В преддверии Нового года россияне начинают активно скупать майонез, которым будут заправлять свои любимые салатики для праздничного застолья. Однако следует помнить, что блюда с майонезом необходимо съедать за несколько часов, предупредила эксперт по контролю качества продуктов Наталья Талдыкина.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она подчеркнула, что для покупки качественного майонеза нужно идти только в те магазины, которые строго соблюдают условия хранения и сроки годности товаров. Важно также осмотреть упаковку, проверив герметичность, чистоту и отсутствие повреждений.

Эксперт рекомендовала покупать майонез с жирностью не менее 50%. Следует обратить внимание на состав — необходимо наличие растительных масел, причём как рафинированных, так и дезодорированных. Кроме того, в майонезе должна содержаться вода и яичные продукты не менее 1% в пересчёте на сухой желток.