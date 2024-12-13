Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Новосибирске
Открытое горение в производственно-складском здании в Новосибирске ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Новосибирске ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Тушение пожара в Новосибирске. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, в Новосибирске загорелись склады на площади 5000 квадратов. Зарево от пожара и столб дыма были видны с разных концов города.
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Telegram / МЧС России