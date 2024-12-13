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Регион
13 декабря, 01:08

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Новосибирске

Открытое горение в производственно-складском здании в Новосибирске ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Новосибирске ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Тушение пожара в Новосибирске. Видео © Telegram / МЧС России

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Напомним, в Новосибирске загорелись склады на площади 5000 квадратов. Зарево от пожара и столб дыма были видны с разных концов города.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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