Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа, несмотря на приглашение

Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.

По данным СМИ, на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США с супругой, что является стандартной практикой. К ним могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не лидер страны.