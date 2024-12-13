Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа, несмотря на приглашение
CBS: Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn
Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.
По данным СМИ, на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США с супругой, что является стандартной практикой. К ним могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не лидер страны.
Также на инаугурации будущего президента США не будет российского лидера Владимира Путина. Дональд Трамп даже не стал направлять ему приглашение.