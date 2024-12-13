Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 01:30

Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа, несмотря на приглашение

CBS: Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © fmprc.gov.cn

Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.

По данным СМИ, на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США с супругой, что является стандартной практикой. К ним могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не лидер страны.

CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию инаугурации в январе
CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию инаугурации в январе

Также на инаугурации будущего президента США не будет российского лидера Владимира Путина. Дональд Трамп даже не стал направлять ему приглашение.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar