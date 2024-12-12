Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдёт 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не направлял», — сказал представитель Кремля.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Она пройдёт в Капитолии в Вашингтоне. Трамп вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Ранее СМИ узнали, что избранный президент Соединённых Штатов направил приглашение на церемонию председателю КНР Си Цзиньпину.
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