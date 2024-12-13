США ввели визовые санкции против 20 «подрывников демократии» в Грузии
Госдепартамент США объявил о визовых ограничениях для 20 граждан Грузии
США ввели визовые ограничения для лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии. Эта мера коснётся примерно 20 человек, сообщили в Госдепартаменте Америки.
«Госдеп объявляет сегодня о дополнительных мерах в рамках политики введения визовых ограничений, предусматривающей запрет на выдачу виз тем, кто несёт ответственность за подрыв демократии в Грузии или причастен к этому», — отмечается в документе.
Под санкции подпадут министры правительства Грузии, члены парламента, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица. Конкретные имена названы не были.
В документе также заявили, что «США решительно осуждают необоснованное насилие и жестокость со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан страны. Все действия партии, по оценке Вашингтона, отдаляют государство от евроатлантического будущего, которое «поддерживает подавляющее большинство грузинского народа».
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с Дональдом Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в париже. Во время встречи политики обсудили ситуацию в стране. Зурабишвили рассказала, что там её все поддержали, осудив «неразумный парламент Грузии и его дурную тягу к какому-либо пути развития, помимо европейского». Дональда Трампа она даже назвала «другом грузинского народа».
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