Глава Минцифры раскрыл детали работы над электронным реестром воинского учёта

Реестр воинского учёта уже почти готов, его создатели уже перешли к финальной стадии разработки. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Шадаев – о реестре воинского учёта. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Шадаев отметил, что анонсированный в ноябре реестр воинского учёта уже находится на завершающей стадии создания. Вопрос об отношении призывников к появлению такого ресурса глава Минцифры комментировать отказался. А вот в привлечении искусственного интеллекта (ИИ) к работе над данным реестром он не видит необходимости.