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13 декабря, 06:37

Глава Минцифры раскрыл детали работы над электронным реестром воинского учёта

Шадаев заявил Юнашеву, что создание реестра воинского учёта на финальной стадии

Реестр воинского учёта уже почти готов, его создатели уже перешли к финальной стадии разработки. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Шадаев – о реестре воинского учёта. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Шадаев отметил, что анонсированный в ноябре реестр воинского учёта уже находится на завершающей стадии создания. Вопрос об отношении призывников к появлению такого ресурса глава Минцифры комментировать отказался. А вот в привлечении искусственного интеллекта (ИИ) к работе над данным реестром он не видит необходимости.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минцифры планирует передать в ведение Минобороны единый цифровой реестр воинского учёта. Тогда уточнялось, что обязанности по контролю над ним будут распределены между двумя ведомствами.

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Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Владимир Озеров
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