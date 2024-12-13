Путин впервые с 2011 года помиловал осуждённых женщин из Курской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании четырёх осуждённых женщин из Курской области в 2024 году, все они признаны виновными за преступления небольшой или средней тяжести. Об этом сказано на сайте УФСИН России по региону.

«Путин помиловал четырёх осужденных уроженок из Курска и области. Осуждены они условно за преступления небольшой или средней тяжести. У всех женщин имеются несовершеннолетние дети, одна из помилованных — инвалид первой группы», — рассказали в региональном управлении.

Там пояснили, что все помилованные имеют положительные характеристики и полностью погасили причинённый своими преступлениями ущерб. В УФСИН отметили, что до этого решение о помиловании женщин из Курской области было принято в 2011 году. А уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов во «ВКонтакте» рассказал, что в уходящем году на 8 заседаниях комиссии было рассмотрено 67 ходатайств осуждённых о помиловании в адрес президента. Решения по ним принимались по итогам углубленной работа по изучению личностей каждого.