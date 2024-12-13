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13 декабря, 08:00

WSJ узнала о планах команды Трампа ликвидировать крупных регуляторов банков

В США планируют сократить или ликвидировать главные банковские регуляторы в составе американской администрации. Сейчас этим активно занимает переходная команда Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Собеседование потенциальные кандидаты на посты руководителей органов банковского надзора прошли с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE). В ходе беседы соискатели интересовались, может ли будущий президент упразднить Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) США.

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Ранее стало известно, что одним из руководителей DOGE станет Илон Маск. Его задача вместе с командой заключается в том, чтобы «разобрать правительственную бюрократию, сократить избыточные регуляции, уменьшить ненужные расходы и провести реструктуризацию федеральных агентств».

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Наталья Афонина
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