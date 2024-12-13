WSJ узнала о планах команды Трампа ликвидировать крупных регуляторов банков

В США планируют сократить или ликвидировать главные банковские регуляторы в составе американской администрации. Сейчас этим активно занимает переходная команда Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Собеседование потенциальные кандидаты на посты руководителей органов банковского надзора прошли с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE). В ходе беседы соискатели интересовались, может ли будущий президент упразднить Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) США.