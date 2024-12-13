Названа предпраздничная финансовая ошибка россиян, которая может испортить 2025 год

Импульсивное решение брать кредиты на празднование Нового года приведёт к печальным последствиям и сильно ударит по кошельку россиян в 2025 году. Попытка сделать праздник ярким может испортить весь следующий год. Такое мнение высказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT.

«Конечно, всем хочется забыть невзгоды и проблемы уходящего года, для чего и существуют праздники. Но праздничные недели быстро пройдут, а новый год начнётся не с чистого листа, а со старого долга, который, возможно, придётся выплачивать весь год, тем самым омрачая его», — подчеркнула Вяльшина.

Также эксперт отметила, что при отсутствии финансовой подушки безопасности лучшим решением будет отложить деньги, которые человек собирался потратить на праздник или подарок. Нельзя предугадать, когда потребуются дополнительные средства, а в непростые времена заначка точно пригодится.

Вяльшина отметила, что заёмные деньги чаще всего россияне тратят на товары или услуги, которые возврату и обмену не подлежат: например, праздничный стол, подарки для близких и прочее. Однако в случае покупки в кредит дорогостоящей бытовой техники в будущем её можно будет перепродать и остаться в плюсе. Специалист отмечает, что с большой долей вероятности тому, кто решился брать кредит в преддверии праздника, придётся несладко в следующем году, так как на жизни и благах придётся существенно экономить.

Эксперт советует тщательно подумать перед покупкой товаров в кредит, так как маленькие радости сейчас могут превратиться в большие неприятности в будущем. А в случае просрочки платежей можно и вовсе лишиться своего имущества. В Роскачестве настоятельно рекомендуют подумать, стоит ли влезать в кредит перед наступающим годом.

«Если встреча Нового года финансово непосильна, стоит провести бюджетное торжество посильными средствами. Вместо кучи гостей можно пригласить только самых близких, а подарки сделать символическими, но значимыми. Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подытожили представители Роскачества.