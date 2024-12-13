Российский командир разбил «‎ударный кулак» ВСУ и остановил прорыв нашей обороны

В Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве командира Павла Ческидова. Оперативными решениями и точными действиями, вместе со своим артиллерийским расчётом из отряда «Барс-16», он пресёк наступление ВСУ на позиции Армии России. Как уточнили в ведомстве, было ликвидировано огромное количество пехоты противника и несколько единиц боевой техники.

«Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Павел на основании переданных координат приступил к поражению вооружённых формирований боевиков. Метким огнём из ствольной артиллерии расчёт Павла Ческидова нанёс существенные потери наступающим силам врага», — говорится в заявлении министерства.

Также в Минобороны поделились героической историей ефрейтора Никиты Райдера. Военнослужащий со своего наблюдательного поста заметил приближающийся к месту дислокации ВС РФ дрон. Он быстро оценил обстановку, удостоверился, что это вражеский аппарат, а затем подбил его из стрелкового орудия.