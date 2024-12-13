Более 10 взрывов прогремело в районе Бурштынской ТЭС на западе Украины

Украинские СМИ рассказали о нескольких сериях взрывов в Ивано-Франковской области. Прилёты были и в её административном центре, сообщает местное издание «Страна».

Более десятка взрывов раздались в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области в западной части Украины. Там, помимо всего прочего, стоит Бурштынская ТЭС.