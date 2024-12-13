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Регион
13 декабря, 08:39

Более 10 взрывов прогремело в районе Бурштынской ТЭС на западе Украины

Более 10 взрывов произошло в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Украинские СМИ рассказали о нескольких сериях взрывов в Ивано-Франковской области. Прилёты были и в её административном центре, сообщает местное издание «Страна».

Более десятка взрывов раздались в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области в западной части Украины. Там, помимо всего прочего, стоит Бурштынская ТЭС.

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Ранее Глава Минэнерго Украины Галущенко рассказал, что целью массированным атак российской армии утром 13 декабря были в основном объекты энергетического комплекса. По его словам, прилёты фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Anastasija Vujic

Владимир Озеров
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