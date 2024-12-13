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13 декабря, 09:18

Как накопить деньги на заветную мечту за 6 шагов: Инструкция от экономиста

Экономист Балынин: Отказ от лишних трат поможет накопить на заветную мечту

Чтобы накопить на заветную мечту, человек в первую очередь должен быть мотивирован. Следует определить цель и постепенно двигаться к ней, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RG.ru.

По словам эксперта, чтобы не тратить всю зарплату сразу, а откладывать часть, надо научиться управлять финансами. Планировать расходы можно в ежедневнике, в мобильных приложениях или в табличных редакторах. При планировании необходимо учитывать и непредвиденные траты, например, деньги могут понадобиться на замену прорванной трубы, лечение разболевшегося зуба или автомобильные штрафы.

Россиянам дали советы, как правильно копить деньги и ещё немного подзаработать
Россиянам дали советы, как правильно копить деньги и ещё немного подзаработать

Также не будет лишним взять подработки, чтобы увеличить свой доход. Так накопить на мечту будет проще и быстрее. Можно попросить дополнительные задачи как на основном месте работы, так и найти что-то на стороне. Кроме того, эксперт высказался о важности регулярной ревизии расходов на предмет ненужных. Возможно, есть траты, от которых можно отказаться, а вырученные средства отправить в копилку.

Важно установить процент от дохода, который вы будете ежемесячно откладывать. Это могут быть 10% и даже 50% от зарплаты. Балынин призвал не забывать и о налоговых вычетах. Их можно получить за медицинские и образовательные услуги, абонемент в фитнес-зал, инвестиции и прочее. С полным списком можно ознакомиться на сайте ФНС.

Ранее россиянам рассказали, когда следует начать копить себе на старость. Идеальным возрастом для этого считается 25 лет, иначе есть риск остаться с одной пенсией на руках. При этом необязательно откладывать большие суммы. Можно забирать на эти цели 10-20% от дохода ежемесячно. Также капитал можно распределить между вкладами и несколькими активами: золото, недвижимость и ценности.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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