Как накопить деньги на заветную мечту за 6 шагов: Инструкция от экономиста

Чтобы накопить на заветную мечту, человек в первую очередь должен быть мотивирован. Следует определить цель и постепенно двигаться к ней, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RG.ru.

По словам эксперта, чтобы не тратить всю зарплату сразу, а откладывать часть, надо научиться управлять финансами. Планировать расходы можно в ежедневнике, в мобильных приложениях или в табличных редакторах. При планировании необходимо учитывать и непредвиденные траты, например, деньги могут понадобиться на замену прорванной трубы, лечение разболевшегося зуба или автомобильные штрафы.

Также не будет лишним взять подработки, чтобы увеличить свой доход. Так накопить на мечту будет проще и быстрее. Можно попросить дополнительные задачи как на основном месте работы, так и найти что-то на стороне. Кроме того, эксперт высказался о важности регулярной ревизии расходов на предмет ненужных. Возможно, есть траты, от которых можно отказаться, а вырученные средства отправить в копилку.

Важно установить процент от дохода, который вы будете ежемесячно откладывать. Это могут быть 10% и даже 50% от зарплаты. Балынин призвал не забывать и о налоговых вычетах. Их можно получить за медицинские и образовательные услуги, абонемент в фитнес-зал, инвестиции и прочее. С полным списком можно ознакомиться на сайте ФНС.