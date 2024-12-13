В ЦБ описали лучшие стратегии для удержания сотрудников на фоне дефицита кадров

В условиях нехватки кадров работодатели в России активно внедряют дополнительные меры для привлечения и удержания сотрудников. Об этом рассказали в новом докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», который есть в распоряжении РБК.

Для сохранения сотрудников компании индексируют зарплаты, покрывают проценты по ипотеке, предоставляют возможность выкупа жилья по льготным условиям, предлагают расширенные социальные пакеты и абонементы в фитнес-клубы. Также организации активно компенсируют расходы на детский отдых и билеты на различные мероприятия.

Многие предприятия увеличивают интенсивность работы. Для выполнения растущих объёмов заказов некоторые компании были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю. Теперь они начали привлекать студентов на неполный рабочий день.