Диетолог назвала причины зимнего жора

Желание постоянно что-то съесть может указывать на недостаток витаминов и микроэлементов в организме. Особенно это наблюдается в зимнее время года. Однако следует различать реальное чувство голода и аппетит, вызванный реакцией «вижу-хочу», подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что сегодня редко кто испытывает реальный голод, в основном это происходит из-за частых перекусов. Однако желание поесть может возникнуть, если на рабочем столе стоит вазочка с конфетами или в офисе раздаются запахи еды. Поэтому прежде, чем засунуть себе что-то в рот, следует подумать, а реально ли вы голодны, посоветовала диетолог.

Но повышенный аппетит также может быть связан со сбоями в работе организма. В первую очередь желание постоянно есть возникает из-за недостатка белка. Но вместо того, чтобы съесть кусок индейки с салатом, человек покупает шоколадный батончик или делает себе бутерброд с колбасой, что усугубляет проблему и приводит к различным болезням от неправильного питания.

«Более того, наша еда содержит много ненужного, как, например, дополнительный сахар, быстрые углеводы и так далее, которые вымывают некоторые компоненты из нашего организма. И вот такое несбалансированное питание тоже приводит к повышенному аппетиту, когда человек ест не потому, что он голоден, а потому что хочется», — добавила Соломатина в интервью радио Sputnik.

Скачки сахара в крови, спровоцированные быстрыми углеводами вместо клетчатки, также являются причиной повышенного аппетита. Кроме того, желание постоянно есть может возникать из-за недостатка хрома, магния, йода, селена или витаминов группы В. Ощущение сытости может не возникать, когда в рационе мало клетчатки. Поэтому в первую очередь следует пересмотреть своё меню и сдать анализы, узнав причину странного голода, посоветовала диетолог.