Задержан министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин подозревается в незаконном присвоении бюджетных средств и превышении своих должностных полномочий. В настоящее время он задержан, и рассматривается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Министру здравоохранения Владимирской области предъявили обвинения о присвоении средств. Видео © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

«СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ расследуется уголовное дело в отношении министра здравоохранения Владимирской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности)», — уточнили следователи.

Правоохранители выяснили, что с 2021 года обвиняемый, будучи главным врачом Александровской районной больницы, неправомерно назначал своим подчинённым увеличенные денежные выплаты, из которых часть они систематически передавали ему по его указанию. После его назначения на пост министра случаи злоупотреблений не прекратились.

11 декабря 2024 года сотрудники УФСБ задержали его с поличным при передаче очередной суммы. По предварительным оценкам, министр получил более 400 тысяч рублей таким образом. На рабочем месте обвиняемого прошли обыски. Следователи проверяют изъятые документы и опрашивают свидетелей, чтобы выяснить все детали незаконной деятельности.