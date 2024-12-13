Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 09:30

Опрос показал стабильно высокий рейтинг доверия россиян Путину

ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина и доверяют ему

Большинство россиян (81%) признались, что высоко оценивают результаты работы президента России Владимира Путина, о своём доверии главе государства высказались 80% респондентов. Такие данные следуют из опроса ФОМ, проведённого 6 — 8 декабря среди 1,5 тысячи человек в разных российских регионах.

Только 7% опрошенных назвали неудовлетворительной деятельность Путина на своём посту, и 10% не смогли утвердительно ответить на вопрос о доверии к президенту. Также участников исследования попросили оценить деятельность правительства РФ. Половина (51%) опрошенных россиян видят позитивные изменения в стране благодаря работе кабмина, а 27% недовольны его работой. При этом 56% граждан отметили заслуги главы правительства Михаила Мишутина.

Опрос ВЦИОМ: 78% россиян считают себя счастливыми
Опрос ВЦИОМ: 78% россиян считают себя счастливыми

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вошёл в топ-5 иностранных политиков, которым больше всего доверяют жители Словакии. Политик занял четвёртую строчку. В лидерах также президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar