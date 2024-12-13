Опрос показал стабильно высокий рейтинг доверия россиян Путину

Большинство россиян (81%) признались, что высоко оценивают результаты работы президента России Владимира Путина, о своём доверии главе государства высказались 80% респондентов. Такие данные следуют из опроса ФОМ, проведённого 6 — 8 декабря среди 1,5 тысячи человек в разных российских регионах.

Только 7% опрошенных назвали неудовлетворительной деятельность Путина на своём посту, и 10% не смогли утвердительно ответить на вопрос о доверии к президенту. Также участников исследования попросили оценить деятельность правительства РФ. Половина (51%) опрошенных россиян видят позитивные изменения в стране благодаря работе кабмина, а 27% недовольны его работой. При этом 56% граждан отметили заслуги главы правительства Михаила Мишутина.