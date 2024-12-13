Россияне отказались от фейерверков на Новый год и переключились на мощные салюты

В России в преддверии Нового года рекордно упал спрос на фейерверки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По сравнению с 2023 годом объём продаж сократился на 9%.

Также реже стали покупать бенгальские огни, спрос на них снизился на 8%, рассказали аналитики АТОЛ. А вот салюты стали продаваться чаще, при этом они подорожали на 12% по сравнению с прошлой зимой. В отличие от фейерверков салюты имеют больший интервал выстрела, залпы могут достигать 50–250 метров. Высота фейерверка же, как правило, не превышает 35 метров.

Кроме того, в этом новогоднем сезоне россияне активно скупают хлопушки — на 16% больше, чем в прошлом.