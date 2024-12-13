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Регион
13 декабря, 09:44

Россияне отказались от фейерверков на Новый год и переключились на мощные салюты

SHOT ПРОВЕРКА: В России рекордно упал спрос на фейерверки перед Новым годом

В России в преддверии Нового года рекордно упал спрос на фейерверки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По сравнению с 2023 годом объём продаж сократился на 9%.

Также реже стали покупать бенгальские огни, спрос на них снизился на 8%, рассказали аналитики АТОЛ. А вот салюты стали продаваться чаще, при этом они подорожали на 12% по сравнению с прошлой зимой. В отличие от фейерверков салюты имеют больший интервал выстрела, залпы могут достигать 50–250 метров. Высота фейерверка же, как правило, не превышает 35 метров.

Кроме того, в этом новогоднем сезоне россияне активно скупают хлопушки — на 16% больше, чем в прошлом.

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Ранее в России предложили ввести единые правила запуска салютов. По словам автора инициативы, из-за отсутствия контроля увеличиваются риски пожаров в жилых домах и автостоянках. Кроме того, яркие огни и громкий шум могут раздражать людей и животных, особенно зимой.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Никита Никонов
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