В Госдуме отказались примерить образ Гринча и лишить россиян фейерверков в новогоднюю ночь

Такое тоже было у нас, и такая практика есть. Поэтому в этом отношении всё регулируется таким образом. В целом, конечно, у нас и так достаточно много проблем, с которыми люди сталкиваются. В целом для кого-то это радость, — в Новый год салют какой-то запустить, положительные эмоции получить. Для самого человека, для семьи, для детей. Зачем это ограничивать? Я считаю, что не нужно это делать.