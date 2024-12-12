В Госдуме отказались примерить образ Гринча и лишить россиян фейерверков в новогоднюю ночь
Депутат Леонов выступил против ограничения на продажу пиротехники на Новый год
Нельзя лишать российский народ радости от запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Вместо этого региональным властям следует ввести ограничения, создав специальные места, где будет разрешено запускать салюты. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Сергей Леонов.
По оценке парламентария, к ограничениям следует прибегнуть в тех субъектах РФ, где взрывать салюты нельзя по тем или иным причинам. Но и в таких регионах нельзя лишать граждан радости, уверен он. А посему там необходимо организовать специально отведённые для запуска фейерверков места.
Такое тоже было у нас, и такая практика есть. Поэтому в этом отношении всё регулируется таким образом. В целом, конечно, у нас и так достаточно много проблем, с которыми люди сталкиваются. В целом для кого-то это радость, — в Новый год салют какой-то запустить, положительные эмоции получить. Для самого человека, для семьи, для детей. Зачем это ограничивать? Я считаю, что не нужно это делать.
Другое дело, если салюты за счёт бюджета и такая трата на празднование Нового года или дня города является излишней. В таком случае лучше будет потратить эти деньги на более необходимые для людей вещи, отметил Леонов.
Ранее представители общественного движения «Ветераны России» обратились в Госдуму с идеей запрета продажи фейерверков, пока идёт СВО. Такую инициативу поддержали общественники, указав, что салют в городе может попросту напугать жителей некоторых приграничных регионов.
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