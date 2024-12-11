Россиянам захотели запретить запускать салюты во дворах
Депутат Ветров предложил ввести в России единые правила запуска салютов
Для городов и крупных населённых пунктов России необходимо разработать единые правила запуска фейерверков. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Об этом сообщает RT со ссылкой на его обращение к главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Ветров отметил, что из-за бесконтрольного запуска салютов увеличиваются риски пожаров в жилых домах и автостоянках, куда могут залетать фейерверки. Кроме того, яркие огни и громкий шум могут раздражать людей и животных, особенно в декабре и январе. В связи с этим парламентарий предложил ограничить запуск салютов в жилых массивах, создав специальные площадки с учётом мер безопасности.
«Прошу вас оценить возможность разработки единых правил запуска фейерверков в городах и крупных населённых пунктах с целью исключения их использования в местах, где это неуместно и опасно: в жилых дворах, на автостоянках и АЗС, вблизи медицинских учреждений», — говорится в обращении Ветрова.
Ранее россиянам напомнили, где нельзя запускать фейерверки. Кроме того, в Госдуме призвали вовсе отменить новогодние салюты, направив деньги участникам СВО.
Kandinsky 3.1 / Life.ru