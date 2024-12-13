Прикарпатье подверглось самой массированной атаке с начала СВО
Глава Ивано-Франковской области Онищук заявила о самой мощной атаке с начала СВО
В Ивано-Франковской области украинские власти зафиксировали самые массированные обстрелы сразу нескольких объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила в телеграм-канале глава областной военной администрации Светлана Онищук. Она не стала уточнять масштабы повреждений, но отметила, что на месте уже работают экстренные службы.
«Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время [СВО]. Под прицелом — объекты критической инфраструктуры. Есть попадания», — написала украинская чиновница.
Ранее российская ракета «Искандер» уничтожила пункт дислокации ВСУ в Запорожье, который расположился в местном больничном комплексе. Румынские наёмники из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия точного удара по объекту и разместили видео на своей странице в соцсети. Украинская сторона не стала называть число ликвидированных боевиков.
Telegram / Kandinsky 3.1