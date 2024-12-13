Прикарпатье подверглось самой массированной атаке с начала СВО

В Ивано-Франковской области украинские власти зафиксировали самые массированные обстрелы сразу нескольких объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила в телеграм-канале глава областной военной администрации Светлана Онищук. Она не стала уточнять масштабы повреждений, но отметила, что на месте уже работают экстренные службы.

«Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время [СВО]. Под прицелом — объекты критической инфраструктуры. Есть попадания», — написала украинская чиновница.